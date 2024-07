Remco Evenepoel (Belgique) a remporté, ce samedi, le CLM des Jeux Olympiques de Paris 2024. Comme les femmes quelques heures plus tôt, les hommes ont disputé les 32,4 kilomètres du parcours dans les rues de la capitale sous la pluie. Wout van Aert a frappé fort en réalisant un excellent temps, mais il a été battu par son compatriote Remco Evenepoel. Après son titre mondial l’an dernier, le coureur de la Soudal Quick-Step devient champion olympique du contre-la-montre. Il devance Filippo Ganna (Italie), +15″, qui s’est fait une grosse frayeur après avoir glissé sur une ligne blanche, et son compatriote Wout van Aert, +25″. Victime d’une crevaison en début de parcours, Joshua Tarling (Grande-Bretagne) termine au pied du podium à 27″.

