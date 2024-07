Thomas Voeckler vient de dévoiler sa sélection pour les JO de Paris. Benoît Cosnefroy ou encore Bruno Armirail n’ont pas été retenus.

Le sélectionneur de l’équipe de France de cyclisme Thomas Voeckler vient de dévoiler l’identité des quatre couleurs qui défendront les couleurs tricolores lors de JO de Paris le 27 juillet (CLM) et le 3 août (course en ligne). L’équipe sera composée de Julian Alaphilippe, Christophe Laporte, Valentin Madouas et Kevin Vaquelin, qui sera également au départ du contre-la-montre. Les coureurs de la Décathlon AG2R La Mondiale Benoît Cosenfroy et Bruno Armirail n’ont pas été retenus pour ces JO.