Pauline Ferrand-Prévot (France) a remporté, ce dimanche, la course VTT cross-country femmes des Jeux Olympiques de Paris 2024. Sur le tracé de la colline d’Élancourt, la double championne du monde la discipline a vite mis fin au suspense en s’isolant dès le premier tour. Alors qu’elle a vite creusé l’écart sur Puck Pieterse (Pays-Bas), Loana Lecomte (France) a longtemps occupé la troisième place avant d’être reprise et de chuter dans la descente, avant d’abandonner la course.

#Paris2024 | 🚵🏻‍♀️ Point après deux tours de course. Pauline Ferrand-Prévot est seule en tête avec 29 secondes d’avance sur Pietterse et 35 sur l’autre Française Loana Lecomte. Il reste 7 tours, allez Pauline ! Le reste de la course à suivre en direct : https://t.co/hHHwOiAOqk pic.twitter.com/zffMgEyAk8 — francetvsport (@francetvsport) July 28, 2024

À trois tours de l’arrivée, victime d’une crevaison de la roue arrière, Puck Pieterse perd du temps et se fait dépasser par Haley Batten (États-Unis) et Jenny Rissveds (Suède). À 32 ans et au terme d’une course maîtrisée de bout en bout, Pauline Ferrand-Prévot décroche le premier titre olympique de sa carrière à domicile. Elle devance, de près de trois minutes, Haley Batten, médaillée d’argent et, Jennys Rissveds qui prend la médaille de bronze.

#Paris2024 | 🥇🔥 PAULINE FERRAND-PRÉVOT CHAMPIONNE OLYMPIQUE ! 🇫🇷 Une course parfaite de la Française qui conjure le mauvais sort se pare d’or olympique, le seul titre qui lui manquait 👏 📺 À suivre en direct : https://t.co/hHHwOiAOqk pic.twitter.com/7Cnsw3tZMF — francetvsport (@francetvsport) July 28, 2024

Le classement du VTT cross-country femmes des JO 2024

Pauline Ferrand-Prévot Haley Batten Jenny Rissveds

