Benjamin Thomas est devenu champion olympique de l’Omnium à domicile. « Les planètes étaient alignées, rien ne pouvait m’arriver » affirme le Tarnais.

Pour le quatrième jour de cyclisme sur piste des Jeux Olympiques de Paris 2024 au vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines, Benjamin Thomas (France) a remporté l’omnium masculin. Après les trois premières épreuves (course scratch, course tempo et course à élimination), le Belge Fabio van den Bossche s’est lancé dans l’épreuve décisive, la course aux points, en tant que leader avec 106 points, suivi par Benjamin Thomas avec 98 points et le champion du Monde UCI en titre Iuri Leitao (Portugal). Dans cette ultime épreuve pleine de rebondissements, Thomas prenait la tête à 40 tours de la fin avant de chuter 15 tours plus tard !

💙🤍❤️ La 𝐌𝐚𝐫𝐬𝐞𝐢𝐥𝐥𝐚𝐢𝐬𝐞 remplie d’émotions pour Benjamin 𝕋𝕙𝕠𝕞𝕒𝕤 🥹#Paris2024, c’est à suivre sur Eurosport via Max, Canal+ et nos autres partenaires pic.twitter.com/04kXHULbgs — Eurosport France (@Eurosport_FR) August 8, 2024

Le coureur de la Cofidis s’est relevé avec un sang-froid extraordinaire dans une atmosphère suffocante, a remporté un nouveau sprint et a résisté aux assauts de Leitao pour sceller la médaille d’or des Jeux Olympiques, à domicile, avec un total de 164 points. Leitao (153 pts) a remporté l’argent et Van den Bossche (131 pts) le bronze.

Benjamin Thomas :

« Les planètes étaient alignées, rien ne pouvait m’arriver aujourd’hui. J’ai tout vécu sur la piste, les défaites, les victoires… Et ça prend tout son sens maintenant. Ce qui a vraiment fait la différence, c’est la foule. Elle a éteint les autres et j’étais en feu. On a réveillé le volcan, c’est le rêve d’une vie, Champion Olympique, c’est trop grand pour moi ! »