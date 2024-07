À la lutte pour la médaille dimanche lors du VTT cross-country, Loana Lecomte a violemment chuté. « Ça aurait pu être vraiment pire », estime la Française.

Hormis le sacre de Pauline Ferrand-Prévot, la course de VTT crosse-country des Jeux Olympiques a été marquée par la terrible chute de Loana Lecomte. À la lutte pour une médaille, la Française est partie à la faute dans une descente. Sonnée par cette grosse chute, la pilote de 24 ans a été victime d’une commotion cérébrale de grosses contusions. Dans un post instagram, Loana Lecomte a rassuré ses fans avant de leur donner rendez-vous fin août, pour les championnats du monde de VTT en Andorre.

« Merci la France et un immense bravo à Pauline Ferrand-Prévot pour ce titre tellement mérité ! L’ambiance était folle jusqu’à l’extinction des feux. Une petite commotion, de grosses contusions et quelques points de sutures… Ça aurait pu être vraiment pire. Place au repos, à la récupération et on se retrouve pour les championnats du monde dans quelques semaines. Un immense MERCI au staff de l’équipe de France, toute l’équipe médicale et toutes les personnes qui m’accompagnent au quotidien. Je vous aime, la vie est belle ! », a déclaré Loana Lecomte.