Les épreuves du CLM ont lieu ce samedi 27 juillet. Voici le programme, le parcours et les favoris des épreuves sur route des Jeux Olympiques 2024.

Les premières épreuves de cyclisme sur route des Jeux Olympiques de Paris 2024 ont lieu ce samedi 27 juillet. Les femmes puis les hommes s’élanceront pour l’épreuve du contre-la-montre sur le même parcours de 32,4 km dans les rues de Paris. La semaine prochaine, la course en ligne hommes aura lieu le samedi 3 août, avant la course femmes le lendemain.

Le programme des épreuves sur route des Jeux Olympiques 2024

Samedi 27 juillet : CLM Femmes et Hommes

Samedi 3 août : course en ligne Hommes

Dimanche 4 août : cours en ligne Femmes

Les épreuves contre-la-montre des JO 2024

Pour la première fois de l’histoire des Jeux Olympiques, les hommes et les femmes s’élanceront sur le même parcours. Une boucle de 32,4 kilomètres dans Paris, sans réelle difficulté. Les meilleurs rouleurs du monde s’élanceront de l’Esplanade des Invalides, direction le Bois de Vincennes, avant de rejoindre l’arrivée jugée au pont Alexandre III. Les spécialistes de l’exercice en solitaire se disputeront le titre olympique au cœur de la capitale.

Les favorites :





Chloé Dygert (États-Unis) ★★★





Grace Brown (Australie) ★★





Ellen van Dijk (Pays-Bas) ★





Les favoris :





Joshua Tarling (Grande-Bretagne) ★★★





Remco Evenepoel (Belgique) ★★





Filippo Ganna (Italie) ★★





Stefan Küng (Suisse) ★





Les épreuves en ligne des JO 2024

Les hommes s’élanceront pour 273 kilomètres de course et 2800 mètres de dénivelé positif. Les femmes auront elles 158 kilomètres et 1700 mètres de dénivelé positif à parcourir. Les coureurs partiront du Trocadéro, au cœur de Paris et prendront la direction de la vallée de Chevreuse pour la première grande boucle. Les meilleurs cyclistes mondiaux reviendront à Paris pour le final de la course avec un circuit de 18,4 km technique et exigeant, avec notamment la côte pavée de la butte Montmartre (1 km à 6,5%). L’arrivée sera jugée au Trocadéro, la tour Eiffel en toile de fond.

Les favoris :





Mathieu van der Poel (Pays-Bas) ★★★





Mads Pedersen (Danemark) ★★





Wout van Aert (Belgique) ★★





Julian Alaphilippe (France) ★





Remco Evenepoel (Belgique) ★





Les favorites :





Lotte Kopecky (Belgique) ★★★





Demi Vollering (Pays-Bas) ★★





Marianne Vos (Pays-Bas) ★★





Elisa Longo Borghini (Italie) ★