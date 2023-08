Chloe Dygert (États-Unis) est devenue championne du monde du CLM, six secondes devant Grace Brown. Juliette Labous prend la 5ᵉ place.

Deuxième titre mondial sur le contre-la-montre pour Chloe Dygert. Après 2019, l’Américaine est devenue championne du monde du CLM ce jeudi à Stirling en Écosse. Annoncée malade, Dygert a signé le meilleur temps au terme des 36 kilomètres du parcours roulant en 46:59″. Elle devance Grace Brown (Australie), +06″ et Christina Schweinberger (Autriche), +1:13″. L’une des grandes favorites, Marlen Reusser (Suisse) a coupé son effort à mi-parcours alors qu’elle n’était pas dans le rythme des meilleures. Première Française, Juliette Labous prend une belle 5ᵉ place à 1:23″ de Chloe Dygert. Antonia Niedermaier (Allemagne) termine 11ᵉ et devient championne du monde chez les Espoirs devant Cedrine Kerbaol (France), médaillée d’argent.

Watching on from the hot seat 🥇

Anna Henderson 🇬🇧 is the next fastest rider, at nearly a minute back. It's going to take a special performance to beat the American 🚀 @chloedygert30 #GlasgowScotland2023 pic.twitter.com/7oyTCDEiDh

— UCI (@UCI_cycling) August 10, 2023