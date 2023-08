Pauline Ferrand-Prévot (France) est devenue championne du monde de la short track sur le tracé de Glentress Forest en Écosse. Comme Samuel Gaze chez les Hommes quelques minutes plus tôt, la Française a accéléré dans le dernier tour et conserve son titre de championne du monde de la short track. Elle devance Puck Pieterse (Pays-Bas) et Evie Richards (Grande-Bretagne).

Le classement du championnat du monde short track Femmes