Remco Evenepoel (Belgique) est devenu, ce vendredi, champion du monde du contre-la-montre 2023. Le Belge a été le plus rapide à boucler les 47,8 kilomètres du parcours tracé autour de Stirling en 55:19″, à près de 52 km/h de moyenne. Il devance Filippo Ganna (Italie), +12″ et Joshua Tarling (Grande-Bretagne)+ 48″, qui prend la 3ᵉ place à seulement 19 ans ! Après être monté trois fois sur le podium, Evenepoel devient champion du monde du contre-la-montre pour la première fois chez les Élites, un an après son sacre sur la course en ligne. Premier Français, Bruno Armirail prend la 20ᵉ place à 2:15″.

#GlasgowScotland2023 | ⏱ Remco Evenepoel est champion du monde ! 🌈 Le Belge domine l'🇮🇹 Filippo Ganna de 12 secondes et le prodige 🇬🇧 Joshua Tarling, troisième à 48 secondes. ▶ Suivez les Mondiaux de Glasgow en direct : https://t.co/l2sktWrvbV pic.twitter.com/UPd8mcPaLX — francetvsport (@francetvsport) August 11, 2023

Le classement des championnats du monde du CLM