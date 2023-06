Joshua Tarling (Ineos Grenadiers) est devenu, ce mercredi, champion de Grande-Bretagne du contre-la-montre. Le jeune britannique de 19 ans a été le plus rapide à parcourir les 41,1 km du tracé. Il devance Fred Wright (Bahrain-Victorious), +1:03″. Connor Swift (Ineos Grenadiers) complète le podium à 1:10″. Tarling signe sa première victoire chez les professionnels et succède à son coéquipier Ethan Hayter.

🇬🇧🥇JOSH TARLING IS THE NEW MEN’S BRITISH TT CHAMPION 🇬🇧🥇

What a way to earn your first pro victory!

Congratulations @Joshytarling 🙌🙌🙌 pic.twitter.com/wSyhtxBS1i

— INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) June 21, 2023