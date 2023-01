39 victoires en 2022 pour l’équipe Ineos Grenadiers. Parviendra-t-elle à faire mieux en 2023 ? Voici la présentation de l’effectif.

3ème du classement UCI par équipe en 2022, Ineos Grenadiers s’est imposé à 39 reprises la saison dernière. Pour tenter de faire mieux en 2023, l’équipe a recruté plusieurs jeunes talents comme Thymen Arensman, vainqueur d’étape sur la Vuelta ou encore Leo Hayter, vainqueur du Baby Giro. En revanche, l’équipe perd également beaucoup de coureurs importants. Richie Porte a pris sa retraite tandis que Dylan Van Baarle, Richard Carapaz, Adam Yates ou encore Eddie Dubar ont quitté l’équipe.

Le maillot de l’équipe Ineos Grenadiers pour 2023

En 2023, les coureurs de la formation Ineos arboreront un nouveau maillot rouge et orange fluo. « Maximiser la visibilité de nos coureurs est une étape clé pour assurer leur sécurité sur la route et nous permettre de mieux les identifier et les soutenir dans toutes les conditions. Nous sommes impatients de courir dans ce kit », indique Rod Ellingworth, directeur adjoint de l’équipe Ineos Grenadiers.

Les 30 coureurs de l’équipe Ineos Grenadiers pour 2023

Thymen Arensman / Egan Bernal / Jonathan Castroviejo / Laurens De Plus / Omar Fraile / Filippo Ganna / Tao Geoghegan Hart / Ethan Hayter / Leo Hayter / Kim Heiduk / Michał Kwiatkowski / Michael Leonard / Daniel Martínez / Jhonatan Narváez / Tom Pidcock / Luke Plapp / Salvatore Puccio / Brandon Rivera / Carlos Rodriguez / Luke Rowe / Magnus Sheffield / Pavel Sivakov / Ben Swift / Connor Swift / Joshua Tarling / Geraint Thomas / Ben Tulett / Ben Turner / Elia Viviani / Cameron Wurf.

Les coureurs clés : Egan Bernal / Filippo Ganna / Tom Pidcock / Carlos Rodriguez / Geraint Thomas.