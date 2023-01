Avec l’arrivée de Richard Carapaz, l’équipe EF Education-Easypost nourrit de grandes ambitions cette saison. Voici la présentation de l’effectif 2023.

En recrutant le grimpeur Richard Carapaz, la formation EF Education-Easypost compte jouer les premiers rôles en 2023. Le vainqueur du Tour d’Italie 2019 n’est pas le seul à rejoindre l’équipe américaine. Andrey Amador et Mikkel Frølich Honoré rejoignent également la formation de Jonathan Vaughters. En 2022, l’équipe ne s’est imposée qu’à 9 reprises. Magnus Cort et Rigoberto Uran ont sauvé le bilan de l’équipe en remportant, respectivement, une étape sur le Tour et sur la Vuelta.

Le maillot de l’équipe EF Education-Easypost pour 2023

Richard Carapaz, Alberto Bettiol et leurs coéquipiers arboreront un nouveau maillot en 2023. Le design change, mais la couleur principale reste la même : le rose, qui caractérise l’équipe dans le peloton. « Nous allons affronter les meilleures équipes du monde et essayer de gagner les plus grandes courses du monde », indique Jonathan Vaughters, le manager de l’équipe.

Les 30 coureurs de l’équipe EF Education-Easypost pour 2023

Andrey Amador / Alberto Bettiol / Stefan Bissegger / Jonathan Caicedo / Diego Camargo / Richard Carapaz / Simon Carr / Hugh Carthy / Alexander Cepeda / Esteban Chaves / Magnus Cort / Stefan de Bod / Owain Doull / Odd Christian Eiking / Ben Healy / Mikkel Frølich Honoré / Jens Keukeleire / Merhawi Kudus / Mark Padun / Andrea Piccolo / Neilson Powless / Sean Quinn / Jonas Rutsch / Thomas Scully / James Shaw / Georg Steinhauser / Rigoberto Urán / Julius van den Berg / Marijn van den Berg / Łukasz Wiśniowski.

Les coureurs clés : Stefan Bissegger / Richard Carapaz / Neilson Powless / Hugh Carthy.