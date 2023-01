Ce mardi, l’équipe Q36.5 a dévoilé son maillot et ses partenaires pour la saison 2023. Voici la présentation de la Q36.5 Pro Cycling Team.

En 2023, une nouvelle équipe verra le jour dans le peloton professionnel. Il s’agit de la formation Q36.5 Pro Cycling Team. L’équipe suisse évoluera dans la deuxième division professionnelle, en Pro Team. L’équipe est dirigée par le Sud-Africain Douglas Ryder. Le néo-retraité Vincenzo Nibali est, quant à lui, ambassadeur de la formation. « Après 18 saisons de compétitions au plus haut niveau, je suis enthousiaste à l’idée de continuer à travailler dans le monde du cyclisme professionnel dans ce nouveau rôle. En tant que conseiller technique de l’équipe, j’aurai l’occasion de transmettre à la prochaine génération les connaissances que j’ai acquises au cours de toutes ces années de professionnalisme », indique le requin de Messine.

Le maillot de la Q36.5 Pro Cycling Team

Le kit cycliste officiel Q36.5 Pro Cycling Team comprend les pièces RaceWear les plus avancées de Q36.5 : le maillot R2 et le cuissard à bretelles Gregarius Ultra, fabriqués à la main en Italie avec des tissus et des technologies primés. Avec seulement 110 grammes, le maillot R2 est extrêmement léger et respirant. Le cuissard Gregarius Ultra est tout aussi léger, avec 175 grammes.

Le vélo de la Q36.5 Pro Cycling Team

Pour la première saison de l’équipe, les coureurs de l’équipe Q36.5 rouleront sur des vélos Scott. Au cours de la saison 2023, l’équipe suisse courra avec les tous nouveaux SCOTT Foil RC et SCOTT Plasma. « Nous sommes ravis de nous associer à SCOTT en tant que partenaire de vélo, de casque et de lunettes dans le futur. SCOTT est un innovateur avec une riche histoire dans le cyclisme professionnel et ce partenariat nous a aidés à recruter les coureurs que nous avons aujourd’hui. Lorsque les cyclistes s’engagent à rejoindre un nouveau projet en raison des partenariats et de l’équipement, vous savez que vous disposez d’une excellente base sur laquelle construire », indique Douglas Ryder, directeur général de l’équipe suisse.

Les 23 coureurs de la Q36.5 Pro Cycling Team pour 2023

Negasi Abreha / Matteo Badilatti / Jack Bauer / Gianluca Brambilla / Walter Calzoni / Marcel Camprubí / Fabio Christen / Filippo Colombo / Filippo Conca / Corey Davis / Tom Devriendt / Mark Donovan / Alessandro Fedeli / Carl Fredrik Hagen / Damien Howson / Tobias Ludvigsson / Cyrus Monk / Matteo Moschetti / Nicolò Parisini / Antonio Puppio / Joey Rosskopf / Szymon Sajnok / Nickolas Zukowsky.

Les coureurs clés : Gianluca Brambilla / Carl Fredrik Hagen.