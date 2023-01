En 2023, Mathieu Van der Poel et ses coéquipiers évolueront dans les rangs World Tour. Voici la présentation de l’effectif Alpecin-Deceuninck 2023.

Trois étapes du Giro, deux étapes du Tour de France et deux étapes de la Vuelta. La saison 2022 de l’équipe Alpecin-Deceuninck aura été prolifique. 34 succès au total, qui ont permis à la formation belge d’obtenir le statut d’équipe World Tour dès cette saison. En 2023, Alpecin-Deceuninck perd l’un de ses leaders en montagne : Jay Vine. Mais l’équipe pourra compter sur ses nombreuses nouvelles recrues pour poursuivre sur sa bonne dynamique. Soren Kragh Andersen, Quinten Hermans ou encore Kaden Groves ont rejoint Alpecin-Deceuninck pour 2023.

Le maillot de l’équipe Alpecin-Deceuninck pour 2023

Mathieu Van der Poel et ses coéquipiers auront un maillot similaire à celui de la deuxième partie de saison 2022. Depuis le dernier Tour de France, l’équipe a changé de nom et de maillot pour devenir Alpecin-Deceuninck. Le kit reste noir et bleu foncé pour la saison 2023.

Les 30 coureurs de l’équipe Alpecin-Deceuninck pour 2023

Maurice Ballerstedt / Tobias Bayer / Nicola Conci / Dries De Bondt / Silvan Dillier / Samuel Gaze / Robbe Ghys / Michael Gogl / Kaden Groves / Quinten Hermans / Jimmy Janssens / Timo Kielich / Søren Kragh Andersen / Alexander Krieger / Senne Leysen / Jakub Mareczko / Xandro Meurisse / Stefano Oldani / Jason Osborne / Jasper Philipsen / Edward Planckaert / Jensen Plowright / Jonas Rickaert / Oscar Riesebeek / Kristian Sbaragli / Ramon Sinkeldam / Robert Stannard / Lionel Taminiaux / Fabio Van Den Bossche / Mathieu van der Poel / Gianni Vermeersch.

Les coureurs clés : Quinten Hermans / Jasper Philipsen / Mathieu van der Poel.