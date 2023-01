Giro vient de lancer son tout nouveau casque de route Aries Spherical. Selon les classements établis par l’Université de Virginia Tech, c’est le casque le plus léger, le plus aéré et le plus compact jamais conçu avec la technologie Spherical.

Le Aries Spherical est encore plus léger et plus aéré que le Giro Aether Spherical, la référence en matière de casques de route chez Giro.

Il offre aux coureurs une protection accrue grâce à la technologie Spherical, développée en collaboration avec Mips®. Pour rappel, cette technologie utilise un design à rotule pour aider à rediriger les forces d’impact loin du cerveau en permettant à la doublure extérieure de tourner autour de la doublure intérieure lors d’un accident. Cela élimine également tout contact avec des matériaux durs ou des frottements contre la peau. La superposition des couches « Progressive Layering » à double densité de mousse EPS Nanobead.

La forme plus compacte et le poids plus léger de l’Aries (seulement 265 grammes en taille M, certification CE) offrent un confort supplémentaire et une aération optimale avec 24 entrées d’air qui sont maximisées par l’arche de renfort AURA II. On voit que cette arche est associée à un réseau de canaux internes qui améliorent la circulation de l’air.

La mousse frontale DryCore gère, elle, la sueur. Le système de réglage Roc Loc 5+ Air offre fiabilité et précision d’ajustement. Enfin, la couverture complète de la partie inférieure du casque améliore la sécurité en cas d’impact latéral.

Le casque Giro Aries Spherical est disponible dès maintenant chez les détaillants Giro agréés au prix de 319,95 €.