La composition de l’équipe AG2R CITROËN pour la saison 2023 a été présentée lors d’une conférence de presse organisée par Bruno Angles, Directeur général d’AG2R LA MONDIALE, Vincent Cobée, Directeur général de CITROËN et Vincent Lavenu, Manager général de l’équipe cycliste. Les dirigeants ont déclaré être très fiers de l’équipe AG2R CITROËN et avoir toute confiance en elle pour remporter de magnifiques victoires en 2023 et être dans le top 10 au classement World Tour.

Cette saison sera par ailleurs placée sous le signe de la jeunesse avec 12 coureurs de moins de 25 ans dont trois nouvelles recrues du centre de formation, qui a su façonner de nombreux talents. Les dirigeants sont convaincus que ces coureurs apporteront beaucoup d’enthousiasme, de force et de coups d’éclat à l’équipe. Ils ont également déclaré qu’ils seraient toujours derrière eux pour les encourager à chaque étape et qu’ils ne lâcheraient rien.

Vincent Cobée, Directeur général de CITROËN, a pareillement souligné l’esprit d’équipe et la solidarité sans faille des coureurs, qui selon lui, leur permettra d’avoir des performances brillantes sur les plus grandes courses du calendrier. Il est confiant sur le potentiel de l’équipe et sur sa capacité à remporter de très belles victoires cette saison. Il s’attend également à voir encore plus de combativité et de résilience de la part des coureurs lors des différentes épreuves.