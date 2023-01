Strava, le réseau social populaire pour les sportifs connectés, a annoncé l’acquisition de FATMAP, une application qui permet aux utilisateurs de découvrir, planifier, naviguer et mémoriser leurs aventures en plein air. Cette acquisition va permettre aux abonnés de Strava d’accéder à l’ensemble de l’offre de FATMAP, qui inclut une technologie propriétaire de cartographie mondiale 3D qui facilite la découverte, l’expérience et le partage.

Fatmap, le spécialiste de la cartographie 3D désormais intégrée à Strava

La technologie de FATMAP est conçue spécifiquement pour les sentiers et l’exploration. Elle permet aux utilisateurs de naviguer et de partager des aventures en toute sécurité, même sans connexion mobile. La communauté de randonneurs, de vététistes, de skieurs et de traileurs de FATMAP est déjà active dans plus de 100 pays à travers le monde. Cette acquisition permettra de créer une carte universelle pour les expériences sportives, qu’elles aient lieu sur les pistes, les sentiers, dans les rues de centre-ville ou en pleine nature.

Les utilisateurs de Strava vont bénéficier de cette acquisition en ayant accès à une cartographie 3D de qualité, qui va leur permettre de découvrir de nouveaux itinéraires et de planifier leurs aventures en plein air de manière plus efficace. Les suggestions de guides locaux, de points d’intérêt et d’informations de sécurité vont également aider les utilisateurs à vivre des expériences plus enrichissantes. Cette acquisition va par ailleurs permettre aux utilisateurs de Strava de partager leurs aventures avec une communauté encore plus large.

Selon Strava, en 2022, près de 10 millions d’itinéraires ont été enregistrés et recommandés par des personnes actives du monde entier sur leur plateforme. Grâce à cette acquisition, Strava espère augmenter considérablement ce chiffre, en offrant une expérience numérique de premier ordre aux personnes qui s’efforcent d’adopter un mode de vie actif.

Vidéo de Fatmap en action

FATMAP a été fondée en 2013 par Misha Gopaul et David Cowell. La société compte près de 50 personnes hautement qualifiées à travers l’Europe, qui rejoindront les effectifs de Strava, notamment au sein des bureaux de Chamonix, Berlin et Vilnius. Cette acquisition va renforcer encore plus la position de Strava comme leader dans l’industrie des activités outdoor connectées.