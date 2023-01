C’est une annonce qui a secoué le Tour de San Juan et plus largement le monde de la petite reine. Alors qu’il effectuait sa rentrée en Argentine cette semaine, Peter Sagan a pris tout le monde de court, son équipe TotalEnergies comprise, ce jeudi soir.

Peter Sagan surprend tout le monde en annonçant sa retraite sportive lors du Tour de San Juan en Argentine

A l’occasion d’une conférence de presse impromptue, le coureur slovaque a révélé que 2023 serait sa dernière saison de compétitions sur route. « Le moment est venu pour tout le monde de savoir que cette année serait ma dernière en tant que coureur professionnel sur route, sur des courses World Tour. Je vais rester chez TotalEnergies, mais j’aimerais me focaliser sur les qualifications en VTT pour les Jeux olympiques », a lancé le coureur, qui a remporté le maillot vert à sept reprises sur le Tour de France.

A 33 ans, la fusée en avait visiblement assez vu sur la route. « Je n’ai jamais rêvé de courir ou d’être coureur professionnel jusqu’à 40 ou 50 ans. Si je peux finir ma carrière à Paris aux Jeux Olympiques, ça va être quelque chose de sympa pour moi. J’ai toujours dit que je voulais terminer ma carrière sur le VTT car j’ai commencé avec ça. Ça me donne un certain plaisir pour la fin de ma carrière. Je fais quelque chose que j’aime vraiment. » « Peto » va donc se focaliser sur l’un de ses grands « objectifs » de sa carrière, les Jeux olympiques. Avec le maillot de Total Energies pour s’y préparer. S’il avait déjà participé à ceux de Rio en 2016, le Slovaque Peter Sagan est déterminé à retrouver l’ambiance des olympiades dans dix-huit mois, à Paris. Avec le plaisir en credo. « Ce n’est même pas pour viser une médaille ou quelque chose du genre, c’est juste ce que j’ai envie de faire. Il n’y a plus de pression pour savoir si je gagne ou si je perds. Je voulais le faire pour moi, et pas pour quelqu’un d’autre. »

Après 121 victoires en carrière Peter Sagan s’arrêtera après les JO de VTT en 2024

Le natif de Zilina, professionnel depuis 2011 possède l’un des plus beaux palmarès de ces dernières années. De l’histoire du cyclisme même, car avec 121 victoires au compteur, Peter Sagan, restera un coureur emblématique du cyclisme moderne. Avec le Tour des Flandres (2016), Paris-Roubaix (2018), 18 étapes de grands tours, mais surtout un triplé historique au Championnat du monde, Peter Sagan a su marquer le sport de son empreinte. Pour sa dernière saison sur route, Peter Sagan veut se faire plaisir. Il a annoncé sa présence sur les courses flandriennes de mars et bien sûr, sur le Tour de France. Sur sa dernière grande boucle, il visera un treizième succès d’étape.