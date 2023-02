Tadej Pogacar, le double vainqueur du Tour de France, va faire sa rentrée 2023 avec deux courses espagnoles sur lesquelles il fera sa première apparition : la Clásica Jaén Paraíso Interior très typée gravel le 13 février et la Vuelta Andalucia du 15 au 19 février. Un changement de programme pour le Slovène qui ne défendra donc pas son titre sur l’UAE Tour. Petite déception pour ceux qui attendaient le duel Remco Evenepoel – Tadej Pogacar !

Tadej Pogacar : » Je suis excité pour ces courses et pour épingler à nouveau un numéro et être avec l’équipe. J’ai regardé les premières courses ces dernières semaines à la télévision et j’ai apprécié, mais j’aurais aimé être là dans l’action. La préparation a été bonne. J’ai eu un peu de gastro-entérite en janvier, ce qui n’était pas très agréable, mais heureusement, j’en suis sorti et je me sens en bonne santé. C’est bien d’expérimenter de nouvelles courses et je suis impatient de voir ce que Jaen et l’Andalousie nous réservent. Je suis impatient de recommencer à courir ».

Joxean Matxin Fernandez, le directeur sportif UEA Team Emirates évoque le début de saison de Tadej Pogacar

« Pour Jaen et Andalucia, nous avons une équipe très expérimentée qui, selon nous, peut faire de grandes choses. Évidemment, l’aspect graveel de Jaen en fait un bon endroit pour tester le matériel et les motos, donc c’est une course qui offre beaucoup. Mais bien sûr, comme pour toutes les courses auxquelles nous participons, nous sommes là pour viser la victoire. Nous prenons une équipe avec beaucoup de qualité qui sera dirigée par Pogačar qui fera également ses débuts dans la saison ici. Mais nous avons beaucoup de coureurs dans l’équipe qui peuvent faire un bon résultat. Pour Tadej, le plan cette année était de garder la base du calendrier plus ou moins la même tout en faisant quelques ajustements, ce que nous avons fait. Tadej est un coureur qui aime garder les choses fraîches et essayer de nouvelles choses, donc commencer l’année ici à Jaen et en Andalousie était logique. La saison sera longue, donc notre idée est de monter progressivement vers les plus grands objectifs. »

Les engagés chez UAE sur ces deux épreuves

Clásica Jaén Paraíso Interior

Sjoerd Bax (Ned)

Alessandro Covi (Ita)

Marc Hirschi (Swi)

Domen Novak (Slo)

Tadej Pogačar (Slo)

Matteo Trentin (Ita)

Tim Wellens (Bel)

Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol

Sjoerd Bax (Ned)

George Bennett (NZ)

Alessandro Covi (Ita)

Rafal Majka (Pol)

Domen Novak (Slo)

Tadej Pogačar (Slo)

Tim Wellens (Bel)