Lotto Dstny, l’équipe cycliste belge, a accueilli Jeroen Dingemans en tant que nouvel entraîneur principal, aux côtés de Sander Cordeel et Loïc Segaert.

Dingemans voit son rôle comme étant la coordination de tous les aspects de la performance et la communication entre les différents départements de l’équipe, avec une présence fréquente sur les courses pour observer les coureurs. L’équipe a également récemment recruté une nutritionniste et mis en place un partenariat avec l’Université de Gand. Dingemans est confiant quant aux résultats de l’équipe cette saison, bien que le groupe soit jeune, mais l’équipe vise également des résultats à plus long terme.

Les leaders Arnaud De Lie et Caleb Ewan ont tous deux un grand potentiel, mais Dingemans espère que l’équipe pourra courir plus collectivement et de manière offensive à l’avenir. Les jeunes coureurs comme Lennert Van Eetvelt ont également impressionné Dingemans, qui a été heureux de voir que l’ambiance dans l’équipe était excellente.

Lotto Dstny renforce son staff pour la saison

