Colnago, a répondu aux critiques de l’ancien champion du monde Tom Boonen et d’autres invités sur le podcast Wielerclub Wattage la semaine dernière. Boonen a émis des commentaires sur la compétitivité des vélos qui équipent l’équipe UAE-Team Emirates. Boonen a déclaré que Tadej Pogacar, double vainqueur du Tour de France, roulerait « plus vite et mieux de quelques watts » s’il utilisait des vélos d’autres vélos comme Cervélo, Specialized S-Works ou Pinarello.

En réponse, Colnago a publié un communiqué sur les réseaux sociaux, invitant Tom Boonen et d’autres participants du podcast à tester leur dernier vélo de course, le V4R. La marque italienne a également proposé une conversation publique sur les données qui ont conduit Dirk De Wolf, à affirmer qu’il y avait une différence de 2 km/h entre Colnago et ses concurrents.

Dans leur communiqué, Colnago a qualifié les commentaires de Boonen d' »infondés » et a souligné leur investissement financier considérable pour développer le vélo de l’équipe UAE-Team Emirates. Nicola Rosin, directeur de la marque, a déclaré que les performances de l’équipe étaient une priorité absolue pour Colnago. Dans le même temps, Tadej Pogacar, a déclaré que le Colnago V4R était plus rigide et plus réactif que son prédécesseur, le V3Rs, et que cela l’aidait dans les courses rapides, les attaques et les sprints.

Le communiqué de Colnago

After the statements made in @sporza_koers‘podcast by @dewolf_dirk and @tomboonen, we would like to invite them, together with @Jan_Bakelants and @rvanguch, in Cambiago the days before Milano-Sanremo, to ride and for a public conversation on V4Rs.

👉https://t.co/khol2kz3pq pic.twitter.com/ZIS0f30w9A — Colnago (@Colnagoworld) March 8, 2023

La proposition de Colnago sera-t-elle acceptée par Tom Boonen et les autres participants au podcast ? La réponse reste à voir. En attendant, la marque italienne a publié un livre blanc sur le V4R, qui détaille les différents tests de rigidité et d’aérodynamisme effectués par la marque et comment les résultats se comparent à ceux de son prédécesseur, le V3Rs.