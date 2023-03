Le cycliste colombien Miguel Ángel López poursuit son ancienne équipe, Astana Qazaqstan, devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) pour ce qu’il prétend être une violation « illégale » de son contrat. L’équipe kazakhe a mis fin au contrat du coureur de 29 ans en décembre dernier, arguant de son « lien probable » avec un médecin faisant l’objet d’une enquête dans l’affaire antidopage « Operación Ilex ». On disait que López était lié au Dr Marcos Maynar, un professeur d’université arrêté plus tôt dans l’année pour trafic et blanchiment d’argent.

López déclare qu’il est injustement accusé

Dans une déclaration partagée sur les réseaux sociaux mercredi soir, López a écrit que les liens entre lui et Maynar « faiblissent » et ne semblent pas faire l’objet d’une enquête dans les procédures judiciaires en cours : « La personne visée par l’enquête est Vicente Belda García, masseur de l’équipe Astana et supposé destinataire des médicaments du docteur Maynar ».

López poursuit son ancienne équipe devant le TAS

López a désormais fait équipe avec des avocats spécialisés pour poursuivre son ancienne équipe devant le TAS pour licenciement abusif. Dans une déclaration en espagnol se référant au coureur colombien à la troisième personne, il a déclaré : « López a passé tous les contrôles antidopage du passeport biologique et a une autorisation complète de concourir dans n’importe quelle équipe après le renouvellement de sa licence UCI pour l’année 2023. » En attendant la résolution du litige qu’il a engagé avec l’équipe auprès du TAS, dans lequel il considère que la violation de son contrat est illégale, l’UCI a décidé de bloquer la garantie bancaire de l’équipe kazakhe pour un montant de 1,7 million d’euros en cas de remboursement du coureur et de garantir, en cas de décision favorable du TAS, le paiement des salaires impayés et des dommages-intérêts pour l’éventuelle non-tenue du contrat par Astana.

López motivé à retrouver une équipe WorldTour

Le nouvel équipier de l’équipe colombienne Continentale, Team Medellín-EPM, précise que son contrat actuel est ouvert et qu’il peut signer avec une équipe WorldTour à tout moment. La déclaration se poursuit : « Entre-temps, Miguel Ángel López reste motivé et engagé envers l’équipe et se prépare pour ses prochaines courses ; le contre-la-montre des Jeux panaméricains, le Tour de Turquie et le Tour de Grèce, montrant qu’il a le meilleur niveau et la meilleure mentalité sportive. » Contacté par Cycling Weekly, Astana Qazaqstan a choisi de ne pas répondre à la déclaration de López.