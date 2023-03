Le jeune coureur français de 21 ans, Kévin Vauquelin, a réalisé une belle performance lors de la 4ème étape de Paris-Nice. Il a pris la 5ème place à l’arrivée à la Loge des Gardes, après une montée de très haut-niveau. Cette étape était un rendez-vous important pour lui, car il avait du retard au classement général provisoire. Cependant, son objectif était simplement de rester au contact des meilleurs coureurs, et il a réussi à le faire avec brio.

Vauquelin est maintenant à la 15ème place du classement général provisoire, mais il est également 4ème du classement du meilleur jeune de Paris-Nice. Son directeur sportif, Yvon Caër, est satisfait de sa performance et de l’attitude de toute l’équipe. Il a salué le travail de ses équipiers, notamment de Matîs Louvel, Michel Ries, Thibault Guernalec, Dan Mc Lay et David Dekker, qui ont tous été très forts lors de cette étape. Vauquelin a également souligné l’importance du travail d’équipe et de la préparation minutieuse de cette arrivée depuis plusieurs jours. Il a exprimé sa gratitude envers ses équipiers qui l’ont accompagné très loin.

Le jeune coureur ne cesse d’épater son équipe et les fans de cyclisme. Il n’a que 21 ans, mais son potentiel est immense. Kevin Vauquelin avait signé ses deux premiers succès en raflant la 1ère étape du Tour des Alpes-Marîtimes et du Var et le classement général final au mois de fevrier. Son directeur sportif a déclaré qu’il ne savait pas encore où se situaient ses limites, mais que le prochain rendez-vous important serait le col de Couillole lors de la 7ème étape de Paris-Nice, samedi.

En attendant, Vauquelin peut se réjouir de son premier top 5 sur une épreuve UCI WorldTour lors de cette 4ème étape de Paris-Nice. Il a su rester humble face à ses adversaires et continue de prendre les étapes de ce Paris-Nice les unes après les autres.