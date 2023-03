L’équipe Continentale de Développement de Circus-ReUz-Technord a aligné douze coureurs pour participer à deux courses ce dimanche. La première était la Dorpenomloop Rucphen, la deuxième manche de la Holland Cup, tandis que la seconde se tenait dans les Ardennes pour la deuxième édition de La Get Up Cup Aywaille.

Dirigée par Dimitri Claeys, l’équipe a remporté de grands succès dans les deux compétitions. Laurenz Rex a remporté la première victoire UCI de Circus-ReUz-Technord et sa première victoire en tant que coureur professionnel. Il a remporté un sprint à trois dans les rues de Sint Willebrord, avec Axel Huens de son équipe à la sixième place, juste derrière le peloton de retour.

Dans la province de Liège, l’équipe dirigée par Kévin Van Melsen et Christophe Prémont a également réalisé un doublé remarquable. Alexy Faure a remporté une victoire en solitaire sous la pluie, devant Francesco Busatto, après avoir attaqué lors du dernier tour d’un circuit accidenté et détrempé.

Ces succès s’ajoutent à ceux de Roel van Sintmaartensdijk à Bruxelles-Opwijk en février, où il avait devancé son coéquipier Huens pour un doublé, ainsi qu’à la victoire d’Alexy Faure à Villers-le-Temple également en février.

Laurenz Rex a déclaré : « Je suis ravi de ma première victoire professionnelle, surtout après la malchance que j’ai rencontrée en janvier et février. Il y a deux semaines, j’ai été blessé au genou lors d’une chute sur l’Omloop het Nieuwsblad. Après une semaine de repos, mon entraîneur Christophe Prémont m’a planifié quatre séances d’entraînement d’une grande intensité pour simuler une course par étapes. Je suis ensuite venu courir sous les couleurs de Circus-ReUz-Technord à Rucphen. Je savais que cette épreuve me serait bénéfique pour ma condition, mais d’un autre côté, la fatigue était perceptible et il fallait être prudent sur ce genre de compétition nerveuse. Finalement, à 20 kilomètres de l’arrivée, je suis parti avec deux autres coureurs et nous avons disputé la victoire juste devant le peloton. »

Alexy Faure-Prost a ajouté : « Ma transition vers la catégorie Espoirs se passe à merveille, je le dois à mon entraîneur Christophe Prémont ainsi qu’à toute mon équipe Circus-ReUz-Technord. En tant que coureur Espoirs, on ne peut souhaiter un meilleur environnement pour s’épanouir et se développer ! »

Circus-ReUz-Technord est une équipe solide, une grande famille où l’atmosphère est identique à celle de la World Team. La collaboration avec Intermarché-Circus-Wanty est excellente et les coureurs sont tous désireux d’apprendre et de progresser.