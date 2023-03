La série Wolfpack, saison 1 est disponible sur Amazon Prime. Elle promet de vous plonger dans l’univers de l’équipe de cyclisme Quick-Step Alpha Vinyl, la plus couronnée de succès depuis une décennie, notamment dans les classiques d’un jour. La série « Wolfpack » offre un aperçu unique des coulisses de cette équipe réputée et redoutée, dirigée par le manager d’équipe Patrick Lefevere et les leaders Remco Evenepoel et Julian Alaphilippe. Pour la première fois de son histoire, le Wolfpack a les yeux rivés sur un Grand Tour.

Les épisodes de la série Wolfpack sur la Quick-Step Alpha Vinyl

Le premier épisode , intitulé King Of Spring, dévoile une première partie de saison décevante pour le Wolfpack. Il ne reste plus que deux monuments, Paris-Roubaix et Liège-Bastogne-Liège, pour racheter leur saison. Mais sous une immense pression, deux des leaders de l’équipe sont frappés par la malchance.

Le deuxième épisode , Tour De Force, se focalise sur les doutes qui surgissent après la chute tragique de Julian Alaphilippe dans Liège-Bastogne-Liège. Peut-il participer au Tour de France ? Le Wolfpack doit alors se tourner vers ses sprinteurs pour remporter une étape. Mais les deux meilleurs sprinteurs de l'équipe, le jeune Fabio Jakobsen et le vétéran Mark Cavendish, ne vont-ils pas se gêner mutuellement ?

Le troisième épisode , Reign In Spain, suit les préparatifs de l'équipe pour la Vuelta a España. Après l'échec de Remco Evenepoel lors du Giro l'année précédente, cette course est l'occasion de prouver sa capacité à mener l'équipe à une victoire en Grand Tour. Mais tout le monde est-il convaincu de ses talents de grimpeur ? Comment va-t-il résister à la chaleur ? Et comment son corps va-t-il réagir à trois semaines de course d'affilée ?

Dans le quatrième épisode , On The red Track, le Wolfpack commence les premières étapes de montagne de la Vuelta a España avec un désavantage de temps. Ils affrontent des vainqueurs de tours et des champions olympiques. Les jeunes louveteaux du Wolfpack sont-ils suffisamment en forme pour rivaliser avec les grandes équipes du tour?

Dans le cinquième épisode , Out For Blood, la wolfpack chassent toujours en meute. Mais avec le départ d'Alaphilippe et de Serry, l'équipe a perdu deux de ses loups les plus expérimentés dans cette Vuelta a España. Remco Evenepoel peut-il défendre son maillot rouge de leader alors que la concurrence intensifie son jeu ?

Le sixième et dernier épisode, Natural Born Champions, approche la ligne d'arrivée de la Vuelta a España. Le Wolfpack peut remporter son premier Grand Tour, mais la concurrence s'unit pour arracher le maillot rouge de Remco Evenepoel. Et le double champion du monde en titre, Julian Alaphilippe, doit affronter un adversaire redoutable mais familier aux Championnats du monde.

« Le Wolfpack » est une série télévisée passionnante pour les fans qui souhaitent découvrir les coulisses de l’une des équipes les plus performantes et les plus emblématiques de l’histoire du cyclisme.