Antoine Raugel est de retour à la compétition après une absence prolongée due à une opération à l’artère iliaque de sa jambe gauche en janvier dernier. Le coureur alsacien sera de retour sur les routes lors de La Roue Tourangelle Centre Val de Loire.

Retour en forme

Après un stage en Espagne avec l’équipe AG2R CITROËN du 6 au 11 mars, Antoine Raugel a pu enchaîner les kilomètres dans de bonnes conditions et retrouver un niveau suffisant pour enfin lancer sa saison. Il a ainsi déclaré : « C’est un plaisir de revenir en compétition. Cela commençait à faire long. La forme est là même si je n’ai pas encore retrouvé toutes mes sensations. Il faut que tout rentre dans l’ordre après mon opération. C’est en bonne voie. »

Objectifs pour la saison

Antoine Raugel est confiant pour la suite de la saison bien qu’il soit incertain quant à la réponse de ses jambes lors des fortes intensités que l’on peut retrouver en course. Il a déclaré : « Je suis un peu dans l’incertitude de savoir comment répondront mes jambes lors des fortes intensités que l’on peut retrouver en course. J’espère que je serai dans le match rapidement car mon programme me motive. » Il devrait enchaîner avec la Route Adélie de Vitré le 31 mars et le Région Pays-de-la-Loire Tour du 4 au 7 avril.

L’équipe AG2R CITROËN en Coupe de France

La Roue Tourangelle Centre Val de Loire sera la cinquième manche de la Coupe de France et l’équipe AG2R CITROËN a remporté cette épreuve à une reprise en 2016 avec Samuel Dumoulin. Antoine Raugel espère donc contribuer à nouveau à la victoire de son équipe cette année.

Motivé pour retrouver l’équipe

Antoine Raugel a également exprimé sa joie de retrouver son équipe, en disant : « J’ai hâte de retrouver l’équipe, l’envie est là ! »

Retour sur les routes

Antoine Raugel n’a plus couru depuis Paris-Tours l’an passé, soit 168 jours sans dossard. Son retour sur les routes est donc très attendu par ses fans et ses coéquipiers.