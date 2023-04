La formation Groupama-FDJ et Catawiki ont annoncé un partenariat de trois ans qui permettra aux fans de s’offrir des objets exclusifs portés et signés par l’équipe, ainsi que de vivre des expériences uniques pendant le Tour de France. La première vente aux enchères présentera les trésors du passé victorieux de l’équipe ainsi que des souvenirs de la saison en cours. Les potentiels acquéreurs pourront enchérir sur le vélo utilisé par Thibaut Pinot lors de la Vuelta 2022 ou encore sur une combinaison portée par Stefan Küng, des maillots signés et portés, et bien d’autres choses. La première vente aux enchères se déroulera sur Catawiki du 11 au 23 avril prochain.

La House of Catawiki, qui se tiendra le 15 avril prochain à Paris, permettra aux visiteurs de découvrir une collection de 60 trésors de la Groupama-FDJ, dont le vélo Lapierre de Thibaut Pinot, spécialement conçu pour lui. L’événement immersif offrira également aux visiteurs la possibilité de faire expertiser gratuitement un objet personnel par l’un des experts de Catawiki présents lors de l’événement.

Une expérience en immersion avec l’équipe

Les fans auront également la possibilité d’enchérir sur une expérience unique : passer une journée avec Marc Madiot, Manager Général de l’Équipe cycliste Groupama-FDJ lors d’une étape du Tour de France, et interagir avec l’équipe, afin d’avoir un accès privilégié aux coulisses de la course. Les enchères permettront à l’équipe de partager son parcours et de s’ouvrir aux fans de cyclisme. Plus tard dans l’année, trois autres ventes aux enchères Groupama-FDJ auront lieu sur la plateforme avec des objets célébrant les courses les plus légendaires de l’équipe, notamment Paris Roubaix, le Giro et le Tour de France.

À lire aussi :