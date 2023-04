Comme l’an dernier, la Jumbo-Visma arborera un nouveau maillot pour le Tour de France 2023 pour éviter toute confusion avec le maillot jaune de leader.

En collaboration avec AGU et Efteling, la Jumbo-Visma vient de dévoiler le maillot que porteront Jonas Vingegaard et ses coéquipiers sur le prochain Tour de France. À travers ce nouveau maillot nommé le « Vélodrome », l’ambition est claire : encourager chacun à croire en ses rêves. Sur cette nouvelle tunique, le noir est omniprésent sur une grande partie du maillot, seule l’épaule gauche du maillot reste jaune, afin d’éviter toute confusion avec le maillot jaune de leader. Sur la partie noire du maillot, on retrouve les sponsors inscrits couleur or avec une carte de la France au centre.

Sander de Bruijn, designer de l’Efteling : « C’est un rêve et un honneur de concevoir le maillot cycliste Team Jumbo-Visma pour le prochain Tour de France. Le thème sous-jacent : « Croyez en vos rêves » est l’une des meilleures histoires et messages que nous puissions partager avec les enfants et tous les spectateurs du prochain Tour de France à travers la création du : « Vélodrome : roulez vos rêves ».

Richard Plugge, directeur général de l’équipe Jumbo-Visma : « Gagner le Tour de France l’année dernière était un rêve de longue date devenu réalité. En osant rêver grand et en nous fixant une échéance, nous avons réalisé notre rêve. Avec ce maillot, nous espérons inspirer les gens du monde entier à poursuivre leurs rêves. Nous porterons ce maillot avec une grande fierté lors du prochain Tour de France et, bien sûr, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que nos rêves deviennent réalité une fois de plus ».