La Ligue Nationale de Cyclisme professionnel a pris une décision importante lors de son Conseil d’Administration. En effet, elle a entériné une évolution de son règlement visant à réformer l’accès au statut professionnel des équipes continentales françaises. Cette décision a été prise après un long processus mené par un groupe de travail représentant toutes les familles du cyclisme professionnel français.

Contexte

Les organisateurs des compétitions ont alerté la Ligue Nationale de Cyclisme professionnel sur leur incapacité financière et organisationnelle à accueillir au minimum 5 équipes étrangères et toutes les équipes françaises sur leur compétition. Face à ce constat, la Ligue a décidé de mettre en place un groupe de travail début 2022 afin de se concerter sur les actions à mener. Ce groupe de travail, composé de différentes parties prenantes du cyclisme, a proposé plusieurs modifications co-construites, s’appuyant sur les valeurs de la LNC.

Principales modifications

Ces différentes actions ont toutes été entérinées lors du Conseil d’Administration de ce mardi 18 avril 2023 :

Points UCI Europe des 8 meilleurs coureurs proposés par l’équipe au 30 septembre.

Coureurs ayant signé un contrat de coureur cycliste professionnel en équipe WorldTour ou Pro team dans les 5 années précédant l’année du dépôt de dossier.

Coureurs de l’effectif inscrits sur les listes des Sportifs de Haut Niveau lors de la saison en cours du dépôt de dossier dans les disciplines Route, Piste Endurance, Cyclo-cross et VTT XCO seulement.

Coureurs de l’effectif ayant honoré des sélections en Equipe Nationale en France et à l’étranger reconnu par l’UCI dans les disciplines Route, Piste Endurance, Cyclo-cross et VTT XCO seulement, y compris sélection en U19.

Deux saisons pleines et consécutives en DN1 pour candidater.

40% des coureurs issus de l’effectif de la saison précédente à l’accession au niveau professionnel (saison 2025).

40% des coureurs issus du secteur professionnel (saison 2025).

Absence de classement dans le Top 3 (Top 5) sur les 2 dernières saisons pourra être un facteur éliminatoire en cas de nombre de dossier de candidature trop important (saison 2025).

Progressivité dans la mise en place des nouveaux dispositifs

Afin de tenir compte des partenariats commerciaux et des contrats en cours et d’éviter les recours juridiques, les nouveaux dispositifs entreront en application avec progressivité dès 2024. Il convient également de souligner que cette nouvelle règlementation concerne uniquement l’accès au statut professionnel pour les équipes continentales. Cette réforme ne s’applique pas aux équipes réserves des équipes World Teams et Proteams.

Réaction du Président de la LNC

Xavier JAN, Président de la LNC, s’est exprimé sur cette décision : « Je tiens à souligner l’aboutissement de notre projet grâce à 18 mois de travail collectif, où consensus et concertation ont permis une co-construction fructueuse entre toutes les familles impliquées. »