Victime d’une chute sur le Tour des Flandres, Julian Alaphilippe sera bien au départ de Liège-Bastogne-Liège, vient d’annoncer la Soudal Quick-Step. Début avril, sur le Ronde, le coureur français avait été pris dans une chute et souffrait de douleurs au genou depuis. La semaine dernière, il avait notamment été contraint de renoncer à la Flèche Brabançonne. En début de semaine, sa participation à la Doyenne des Classiques était encore incertaine, mais son équipe vient de lever le doute : Alaphilippe sera bien présent dimanche aux côtés de Remco Evenepoel.

« Très content de retrouver l’équipe pour une de mes courses préférée. Comme d’habitude, je vais donner le maximum dimanche sur les routes de Liège Bastogne Liège 🙌🏼 Merci pour votre soutien, même si ces dernières semaines étaient un peu compliquées, dimanche est une nouvelle chance, et il reste encore pleins de belles choses à faire cette saison. À très vite 👊🏼 », a indiqué Julian Alaphilippe sur son compte Instagram.

Big news, wolves!@alafpolak1 returns to racing this weekend at @LiegeBastogneL!

Photo: @GettySport pic.twitter.com/AqogyXsqcg

— Soudal Quick-Step Pro Cycling Team (@soudalquickstep) April 20, 2023