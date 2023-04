Walter Calzoni, coureur prometteur de 21 ans, a prolongé son contrat jusqu’en 2026 avec la Q36.5 Pro Cycling Team.

À 21 ans, le coureur italien Walter Calzoni a prolongé son contrat avec la Q36.5 Pro Cycling Team. Il est désormais lié à l’équipe jusqu’en 2026. Pour sa première saison dans les rangs professionnels, Calzoni s’est déjà mis en évidence à plusieurs reprises. Il a notamment terminé 2ème au classement général du Tour du Rwanda, mais aussi 9ème de la Settimana Internazionale Coppi e Bartali.

Walter Calzoni : « Je me sens très à l’aise dans l’équipe et je vois que tout le monde se soucie de ma croissance et veut s’assurer que cela se fasse progressivement. J’ai hâte de travailler avec mes coéquipiers et le personnel pour atteindre nos objectifs et apporter plus de succès à l’équipe. Je dirais que les premières expériences de course se sont très bien passées, même si la victoire manquait, mais nous allons travailler dur avec l’équipe pour essayer de l’obtenir dès cette année. À l’avenir, je rêve de pouvoir être un protagoniste sur les Classiques et les Grands Tours ».