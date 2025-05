À 33 ans, Quentin Pacher a prolongé pour deux saisons supplémentaires au sein de l’équipe Groupama-FDJ.

Quentin Pacher portera les couleurs de Groupama-FDJ jusqu’en 2027. Arrivé au sein de la formation en 2022, le puncheur a prolongé pour deux années supplémentaire. Cadre expérimenté de notre groupe, l’Occitan est un exemple de professionnalisme pour les jeunes et un équipier modèle pour ses leaders. Toujours à al recherche de sa première victoire chez les professionnels, le coureur de 33 ans vise une victoire d’étape sur un Grand Tour, son grand objectif.

𝟮𝗞𝟮𝟳 👽 On l’appelle 𝘗𝘢𝘱𝘢𝘤𝘩. La barbe rousse, la patte saillante, reconnaissable en danseuse dans n’importe quel peloton. Dévoué, fidèle, le Toulousain @QuentinPacher portera nos couleurs jusqu’en 2027. 🦊 Part of our team since 2022, Quentin Pacher – 33yo – will stay… pic.twitter.com/pISubsu2Os — Équipe Cycliste Groupama-FDJ (@GroupamaFDJ) May 26, 2025

Quentin Pacher :

« Prolonger l’aventure dans l’équipe est une évidence pour moi. Je me sens bien dans cette équipe, dans cet environnement. La confiance entre nous est réciproque et cela me permet d’exprimer au mieux mon potentiel. Ces années supplémentaires sont pour moi l’occasion de continuer mon travail auprès de mes leaders, qu’ils soient grimpeurs ou punchers et également d’endosser ce rôle de capitaine de route auprès d’un groupe qui est assez jeune. J’apprécie partager mon expérience avec eux, que ce soit en course ou en dehors. À titre personnel, j’ai à cœur de profiter des occasions qui me sont offertes pour aller chercher une victoire d’étape sur un Grand Tour, autour de laquelle je tourne depuis quelque temps ».