Nouveau leader du Tour Auvergne-Rhône-Alpes, Luke Tuckwell a dédié ce maillot jaune à sa petite soeur, décédée en septembre dernier.

Troisième de la 6ème étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes, Luke Tuckwell (Red Bull Bora-Hanqgrohe) s’est emparé du maillot jaune de leader. À 21 ans, l’Australien dispute sa pemière saison en World Tour et s’est déjà illustré sur le Tour de Romandie en prenant la 6ème place du classement général. Nouveau leader du général, Tuckwell a dédié ce maillot jaune à sa petite soeur, décédée en septembre dernier. Il compte une avance confortable sur les principaux leaders de ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes avec 2:34″ d’avance sur Matteo Jorgenson (Visma | Lease a Bike) mais aussi plus de trois minutes sur Paul Seixas (Décathlon CMA CGM) et Isaac Del Toro (UAE Team Emirates – XRG).

Luke Tuckwell :

« Nous n’en revenions pas de la situation. Sur ces grandes routes, nous nous attendions plutôt à une énorme bataille pour prendre l’échappée, comme l’autre jour où il avait fallu une heure et demie pour qu’elle se forme. Puis ce très grand groupe est parti. J’ai vu quelques coureurs d’Uno-X attaquer également et je me suis souvenu de ce qu’ils avaient fait lors de la dernière étape du Tour du Pays basque. J’y étais et j’avais beaucoup souffert, alors j’ai vu là une opportunité. Nous avions la combinaison parfaite d’équipes à l’avant et ils ont roulé à bloc toute la journée. »

« J’ai rapidement compris que j’étais le mieux placé au classement général dans ce groupe, et je n’étais qu’à une minute. Mais j’ai essayé de ne pas gaspiller trop d’énergie à y penser. Dans la vallée, l’écart est passé de deux minutes et demie à trois minutes, puis trois minutes et demie… C’est à ce moment-là que j’ai commencé à y croire. Et quand nous avons abordé la montée finale avec quatre minutes d’avance, je me suis dit : Bon, maintenant, c’est un contre-la-montre jusqu’au sommet. »

« Maxim Van Gils et moi savions tous les deux à quel point nous étions forts, et la situation a tourné parfaitement en notre faveur. Torres et Johannessen ont dépensé beaucoup d’énergie à s’attaquer mutuellement, ce qui m’a permis de revenir sur eux. À partir de là, il était évident pour moi de tout donner pour Maxim jusqu’à l’arrivée. L’an dernier, j’ai porté le maillot rose du Giro Next Gen et c’était un moment très fort de ma vie. Alors me retrouver aujourd’hui avec le maillot de leader sur une grande course par étapes d’une semaine, j’ai encore du mal à y croire. Toute la journée, j’ai pensé à ma petite sœur, qui est décédée en septembre dernier. Je voulais vraiment réussir quelque chose pour elle aujourd’hui. Dans les derniers kilomètres, je souffrais énormément, mais je pensais à elle. Ce maillot jaune est pour ma soeur. »