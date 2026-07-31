Le grimpeur belge Jarno Widar prolonge son contrat jusqu’à la fin de l’année 2028 avec la formation Lotto-Intermarché.

Lotto-Intermarché a annoncé la prolongation de contrat de Jarno Widar, qui est désormais lié à l’équipe jusqu’à la fin de l’année 2028. Au cours des dernières années, Jarno Widar s’est affirmé comme l’un des meilleurs grimpeurs de sa génération. Il est devenu le premier Belge de l’histoire à remporter le Giro Next Gen, s’est imposé à deux reprises sur le Giro della Valle d’Aosta et a également remporté l’Alpes Isère Tour, la Ronde de l’Isard, Liège-Bastogne-Liège U23 ainsi que la Flèche Ardennaise.

Widar a aussi décroché des victoires d’étape sur le Tour de l’Avenir et est devenu champion d’Europe en 2025. Cette saison, Jarno Widar a fait le saut vers le peloton professionnel. Après avoir surmonté une blessure persistante au genou, il s’est immédiatement illustré lors de son retour sur le Tour de Suisse en prenant la quatrième place sur l’étape reine. Dans les prochains jours, le Belge de 20 ans sera au départ de la Clasica San Sebastian et de La Vuelta, son premier Grand Tour.

Jarno Widar :

« Je me sens vraiment très bien chez Lotto-Intermarché. C’est l’équipe que j’ai rejointe en 2024 via la Development Team et où je me suis développé ces dernières années pour devenir le coureur que je suis aujourd’hui. Je suis convaincu que c’est le meilleur endroit pour poursuivre cette progression au cours des prochaines saisons, non seulement en tant que coureur, mais aussi en tant que personne. L’équipe m’accorde la confiance et les opportunités qui sont essentielles pour un jeune coureur comme moi. Je suis en contact permanent avec mon entraîneur et le reste du département performance. Je bénéficie ici de l’encadrement dont j’ai besoin pour donner le meilleur de moi-même chaque jour, avec leur soutien. Je suis impatient de continuer à construire sur les bases posées ces dernières saisons et je ferai tout pour aller chercher de beaux résultats. »

Jean-François Bourlart, PDG de Lotto-Intermarché :

« Le développement de Jarno Widar au sein de notre équipe est le fruit d’une vision claire et d’un accompagnement minutieux assuré par notre cellule performance, où se rencontrent talent, ambition et science. Avec nos autres jeunes coureurs prometteurs et nos jeunes professionnels, Jarno est la preuve que nous devons continuer à défendre notre philosophie fondamentale : soutenir les jeunes talents. Nous avons hâte de le voir prendre le départ de son tout premier Grand Tour dans les prochaines semaines. »