La Visma | Lease a Bike et Amacx lancent une collaboration spéciale avec Pauline Ferrand-Prévot pour le Tour de France Femmes.

L’équipe Visma | Lease a Bike vient d’annoncer une nouvelle étape dans son partenariat avec Amacx à l’occasion du prochain Tour de France Femmes. La collaboration s’articule autour d’un casque au design exclusif arborant les couleurs d’Amacx — que Pauline Ferrand-Prévot portera durant le Tour de France Femmes — et mettant en valeur le logo de la marque. Cela confère à Amacx une visibilité unique lors de la plus grande course cycliste féminine au monde et permet au Team Visma | Lease a Bike et à Amacx de renforcer leur partenariat existant.

Depuis qu’elle a rejoint l’équipe, Ferrand-Prévot utilise les produits de nutrition sportive Amacx, notamment des gels, des barres et des boissons énergétiques. Dans le prolongement de cette relation, une initiative centrée sur la Française durant le Tour de France Femmes s’est imposée comme une étape logique pour les deux parties. Ce casque au design spécifique offre une visibilité accrue au partenariat lors de la plus grande course féminine mondiale. Après Wout van Aert et Jonas Vingegaard, la coureuse du Team Visma | Lease a Bike devient la troisième athlète de l’équipe à courir avec un casque personnalisé.

Pauline Ferrand-Prévot :

« Amacx est devenu un élément essentiel de ma préparation et de mes courses. J’utilise les produits Amacx depuis que j’ai rejoint l’équipe Visma | Lease a Bike. Ils font désormais partie intégrante de ma préparation et de mes courses. C’est formidable de pouvoir franchir une nouvelle étape dans notre partenariat à l’occasion de la plus grande course de la saison. »

Gino Vierhouten, PDG d’Amacx :

« Pour nous, chez Amacx, il n’y a pas de plus beau compliment que de voir une athlète comme Pauline renouveler sa confiance en nos produits et notre expertise alors qu’elle vise la victoire sur la plus grande scène du cyclisme. Pauline a bien compris l’importance d’un accompagnement adapté pour atteindre des performances de haut niveau et a encore renforcé ce partenariat cette année. »