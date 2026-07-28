Le Tour de France Femmes 2026 s’élance de Lausanne ce samedi. Voici le parcours et les favorites de l’épreuve.

La cinquième édition du Tour de France Femmes débute ce samedi 1er août. Comme l’an dernier, l’épreuve se tiendra sur 9 jours, et se terminera le dimanche 9 août. Le Grand Départ sera donné à Lausanne, en Suisse, où les puncheuses et sprinteuses seront à l’honneur, puis les rouleuses sur un contre-la-montre jugé à Dijon et les meilleures grimpeuses sur le Ventoux. Pour terminer le périple et pourquoi pas bousculer la hiérarchie, il restera alors deux étapes où la ligne d’arrivée sera dessinée à Nice sur la Promenade des Anglais. Après sa victoire en 2025, Pauline Ferrand-Prévot (Team Visma | Lease a Bike) tentera à nouveau de ramener le maillot jaune mais devra faire face à Demi Vollering (FDJ United-Suez), qui est en grande forme depuis le début de saison.

Le palmarès du Tour de France Femmes

Le parcours du Tour de France Femmes 2026

1ère étape : Lausanne -> Lausanne (138 km)

Marion Rousse : « Puncheuse ou sprinteuse ? Il faudra sans doute maîtriser ces deux qualités pour s’adjuger le premier Maillot Jaune 2026… Après une boucle les conduisant vers le lac de Neuchâtel, les coureuses devront avoir de bonnes jambes pour affronter deux ascensions successives sur le chemin du retour. À Lausanne, les choses se corseront une dernière fois avec les 2,5 km d’une côte à 4,6 % qui conditionnera la dernière ligne droite et l’arrivée place Saint-François. »

2ème étape : Aigle -> Genève (147.9 km)

Marion Rousse : « En passant par Montreux, le vignoble vaudois sera abordé, non sans difficulté, en sens inverse de la veille pour contourner Lausanne. De courtes ascensions rythmeront ensuite la course, d’abord en milieu d’étape (2 km à 6%) puis à une cinquantaine de kilomètres de l’arrivée (2,3 km à 6,5%) et, enfin, par un double casse-pattes près de Begnins. Mais ce ne sera certainement pas assez pour empêcher un regroupement dans le final et sans doute un sprint sur le quai du Mont-Blanc. »

3ème étape : Genève -> Poligny (156.5 km)

Marion Rousse : « Avec 2 400 m de dénivelé et, d’emblée, le col de la Faucille (11,4 km à 6,3%), cette étape jurassienne permettra d’entrer plus avant dans le vif du sujet. Les baroudeuses y trouveront un beau terrain d’expression, ponctué, en quittant Morbier, par le col de la Savine (5,6 km à 5,1%) puis par la côte de Chaux- Champagny (1,8 km à 6,4%) à 25 km du but. Reste à savoir si une échappée survivra jusqu’à l’arrivée, identique à celle de la 19e étape du Tour de France 2023. »

4ème étape (CLM inidviduel) : Gevrey-Chambertin -> Dijon (21 km)

5ème étape : Mâcon -> Belleville-en-Beaujolais (140 km)

Marion Rousse : « En quittant le terroir mâconnais (pouilly-fuissé, saint-véran…), les coureuses s’attaqueront aux 2 850 m de dénivelé d’un exigeant concentré de Beaujolais. Deux versants du col de Gerbet précèderont plusieurs grimpées qui traversent des appellations réputées, du saint-amour au villié-morgon. Le final, abordé par Chiroubles et une difficulté en deux paliers progressifs (1,3 km à 7,1% puis 1,2 km à 9,7%), érigera le Mont Brouilly et ses 3 km à 7,7 % en juge de paix à 10 km de l’arrivée. »

6ème étape : Montbrison -> Tournon-sur-Rhône (153.4 km)

Marion Rousse : « Les difficultés commenceront avec l’entrée en Ardèche à Saint-André-en-Vivarais. Le col de Lalouvesc (1 092 m d’altitude, 8,6 km à 5%) favorisera un écrémage et peut-être une belle échappée pour se lancer ensuite, par des routes étroites, vers Saint-Félicien. À Boucieu-le-Roi, les concurrentes effleureront le vieux village pour escalader une côte de 3,8 km à 5,7%. La descente vers Tournon-sur-Rhône aboutira à une arrivée sous les ombrages du quai Farconnet. »

7ème étape : La Voulte-sur-Rhône -> Mont Ventoux (146.8 km)

Marion Rousse : « Franchir le Rhône, c’est se retrouver immédiatement dans la Drôme et ses moutonnements, les cols de la Grande Limite (6,6 km à 5%) et du Colombier (3,2 km à 6,4%). Les routes accidentées qui contournent les Dentelles de Montmirail serviront ensuite de marchepied au Mont Ventoux (15,7 km à 8,8%), désigné prestigieux sommet de ce 5e Tour de France Femmes avec Zwift. Escaladé par Bédoin, il offrira ses rudes pentes aux pures grimpeuses décidées à y creuser d’importantes différences. »

8ème étape : Sisteron -> Nice (171.9 km)

Marion Rousse : « Par la route Napoléon, la plus longue étape de cette édition longera trésors patrimoniaux (à Sisteron, Entrevaux…) et naturels (vallées de la Durance et du Verdon, lac de Castillon…). Suivant le cours du Var, la descente sur Nice sera coupée de deux reliefs en arrivant sur Saint-Isidore, puis par un petit mur (avec passage à 13,6 %) en pleine ville, à 6 km du but. Peut-être l’occasion d’éviter un sprint massif sur la Promenade des Anglais, au pied du monument du Centenaire. »

9ème étape : Nice -> Nice (99.2 km)

Marion Rousse : « Quatre boucles pour quatre grimpées du col d’Èze : cet épilogue n’aura rien d’une tranquille marche triomphale. Avec l’ajout, au dernier tour, d’un crochet par le chemin du Vinaigrier et le col des Quatre Chemins – pour un total de 6 km à 7,6% (dont plus d’un kilomètre à 12%) , il y aura matière à bouleverser le classement général s’il n’est pas déjà décanté. Le suspense serait alors garanti jusqu’à la Promenade des Anglais, empruntée par le côté opposé à celui de la veille. »

Les favorites du Tour de France Femmes 2026





Demi Vollering (FDJ United-Suez) ☆☆☆☆





Pauline Ferrand-Prévot (Team Visma | Lease a Bike) ☆☆☆☆





Paula Blasi (UAE Team ADQ) ☆☆☆





Kasia Niewiadoma (CANYON//SRAM) ☆☆☆





Marlen Reusser (Movistar Team) ☆☆





Anna van der Breggen (Team SD Worx – Protime) ☆☆













Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ) ☆☆





Cédrine Kerbaol (EF Education-Oatly) ☆





Comment suivre le Tour de France Femmes 2026 à la TV ?

Le Tour de France Femmes 2026 sera à suivre en direct sur les antennes de France TV et Eurosport.