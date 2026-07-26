La formation FDJ United-Suez a dévoilé sa sélcetion et son nouveau maillot pour le Tour de France Femmes 2026.

The Alliance of Elements Built from the elements. United by one ambition. Introducing our new SS27 Kit. pic.twitter.com/uyeq9FSYhf — FDJ – SUEZ (@FDJ_SUEZ) July 24, 2026

La formation FDJ United-Suez a dévoilé son nouveau maillot à l’occasion du Tour de France Femmes 2026, qui s’élancera le 1er août de Lausanne, en Suisse. Ce nouveau kit reste noir, avec d’avanatge de bleu sur le maillot. Changement de couleur pour le cuissard qui sera désormais blanc et non plus noir. L’équipe française sera emmenée par la championne d’Europe Demi Vollering. La championne de France Célia Gery sera présente, tout comme la championne d’Allemagne, Franziska Koch.

La sélection de la FDJ United-Suez pour le Tour de France Femmes 2026