Après le Tourmalet, l’Alpe d’Huez ou encore la Madeleine, les coureuses du Tour de France Femmes escaladeront le Mont Ventoux en 2026.

Le parcours de la cinquième édition du Tour de France Femmes avec Zwift, dévoilé au Palais des Congrès de Paris, se présente comme la suite d’une tournée de prestige des montagnes de France. Après la Super Planche des Belles Filles, le col du Tourmalet, l’Alpe d’Huez et le col de la Madeleine, les coureuses vont maintenant faire connaissance avec le Mont Ventoux, où pourrait se faire la décision dans la lutte pour le Maillot Jaune.

Le parcours du Tour de France Femmes 2026

Entre le 1er et le 9 août, les championnes se départageront au total sur 1175 km (la plus longue distance depuis la renaissance de l’épreuve), avec un Grand Départ suisse où les puncheuses et sprinteuses seront à l’honneur, puis les rouleuses sur un contre-la-montre jugé à Dijon et les meilleures grimpeuses sur le Ventoux. Pour terminer le périple et pourquoi pas bousculer la hiérarchie, il restera alors deux étapes où la ligne d’arrivée sera dessinée à Nice sur la Promenade des Anglais. C’est sur un parcours légèrement différent de la 6e étape que les cyclosportifs de la 2e édition de L’Étape du Tour de France Femmes avec Zwift se retrouveront le 6 août. Mais c’est bien avec la redoutable montée du Ventoux par le village de Bédoin qu’ils termineront leur effort.

Avant de s’attaquer au géant de Provence, les coureuses du Tour de France Femmes avec Zwift ont rendez-vous en Suisse, pour une série d’étapes exprimant déjà la volonté de varier les exercices : les meilleures puncheuses s’expliqueront à Lausanne (1ère étape), puis les sprinteuses à Genève en ayant pris le départ d’Aigle (2e étape). Les rouleuses auront leur part sur un chrono bourguignon de 21 km (4e étape) qui aura aussi comme fonction de trier les réelles prétendantes au titre.

Mont Ventoux et final à Nice

Il sera possible de se refaire légèrement le lendemain dans les reliefs du Beaujolais (5e étape), mais l’heure de vérité se présentera le 7 août, au moment de traverser Bédoin pour entrer dans les 15,7 kilomètres d’ascension menant à la station météo du Mont Ventoux (6e étape). Le verdict du Mont chauve ne sera pas forcément définitif, le Maillot Jaune pouvant encore changer d’épaules sur les deux arrivées niçoises (8e et 9e étapes), en particulier sur la dernière journée qui comprendra quatre ascensions au col d’Eze avant le finish sur la Promenade des Anglais.