Maeva Squiban (UAE Team ADQ) a remporté, ce vendredi, la 7ᵉ étape du Tour de France Femmes 2025. Présente dans la bonne échappée du jour, la Brestoise s’est envolée en solitaire sur les pentes du Granier. Après sa victoire ce jeudi à Ambert, la Bretonne s’est de nouveau imposée en solitaire dans les rues de Chambéry. Elle devance Cédrine Kerbaol (EF Education-Oatly), qui est sortie du groupe des favorites en bas de la descente, et Ruth Edwards (Human Powered Health). Après avoir été distancée dans le Granier, Kimberley (Le Court) Pienaar (AG Insurance – Soudal Team) est revenue dans la descente et conserve son maillot jaune.

