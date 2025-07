Le Tour de France Femmes s’élance de Bretagne ce samedi 26 juillet. Voici le parcours et les favorites de cette 4ᵉ édition.

La 4ᵉ édition du Tour de France Femmes avec Zwift s’élance ce samedi 26 juillet. L’épreuve se tiendra pour la première fois sur 9 jours, et se terminera le dimanche 3 août. Le Grand Départ sera donné en Bretagne pour lancer le peloton sur un trajet qui met le cap sur les Alpes en passant par le Massif central. Après le final haletant de l’Alpe d’Huez en juillet dernier, les coureuses ont un rendez-vous crucial lors de l’arrivée au col de la Madeleine, mais l’explication pourrait aussi se poursuivre le dernier jour jusqu’à la station de Châtel, au cœur des Portes du Soleil.

Le parcours du Tour de France Femmes 2025

1ʳᵉ étape : Vannes → Plumelec (78,8 km)

Marion Rousse : « Lancée depuis le port de Vannes, s’offrant d’entrée un magnifique décor moyenâgeux, cette étape courte, entièrement tracée dans le Morbihan, est conçue pour dynamiser la course. Après avoir emprunté, à Grand-Champ, une partie du circuit des Championnats de France sur route 2020, le peloton abordera vite les deux tours du circuit final pour trois ascensions de la côte de Cadoudal. La victoire à son faîte reviendra inévitablement à une puncheuse ».

2ᵉ étape : Brest → Quimper (110,4 km)

Marion Rousse : « Comme lors du Tour 2021, c’est depuis le port de commerce que le peloton s’élancera. Après avoir longé la côte et traversé Châteaulin, haut lieu du cyclisme, il viendra buter sur le Menez Quelerc’h (3 km à 6,2 %). Par Locronan, cette étape 100 % finistérienne conduira ensuite vers Quimper pour une boucle mal plate pimentée de deux bosses, avec ligne d’arrivée en haut de la seconde. La vainqueure du jour aura forcément su allier résistance et puissance. »

3ᵉ étape : La Gacilly → Angers (163,5 km)

Marion Rousse : « Le Tour de l’Avenir 2023 et celui de Bretagne 2024 ont fait étape à La Gacilly. Ce départ devant les halles s’inscrira donc dans une suite logique et méritée. Un peu plus loin, à Châteaubriant, qui possède un club formateur renommé et un vélodrome opérationnel, surgira le souvenir de départs d’étapes du Tour, en 1983 et 2004. Et au débouché de routes champêtres sans grande difficulté, le public angevin assistera sans doute à un sprint massif. »

4ᵉ étape : Saumur → Poitiers (130,7 km)

Marion Rousse : « Depuis le site de l’École nationale d’équitation, en suivant les cours de la Loire puis de la Vienne, le parcours permettra de contempler quelques merveilles, tels les châteaux de Montsoreau et Chinon ou encore Richelieu, la cité bâtie par le cardinal. Piquant vers le sud et Poitiers, l’étape proposera un final, sur ses cinq derniers kilomètres, identique à celui qui avait conduit à un sprint massif, au bout d’un long faux plat, dans le Tour 2020. »

5ᵉ étape : Chasseneuil-du-Poitou → Guéret (165,8 km)

Marion Rousse : « Dès l’entame de cette longue étape, les coureuses passeront, à Jaunay-Marigny, devant le service course de FDJ-Suez, l’équipe qui, soutenue par le Futuroscope, fête ses vingt ans de présence dans le peloton féminin. À Chauvigny, ville-étape du Tour 2020, elles traverseront la place RaymondPoulidor puis, par de petites routes et Dun-lePalestel, devront enjamber le Maupuy (2,8 km à 5,4%) avant de rallier Guéret ».

6ᵉ étape : Clermont-Ferrand → Ambert (123,7 km)

Marion Rousse : « La course, partie depuis l’immense place de Jaude, cœur de Clermont-Ferrand, ne quittera pas le Puyde-Dôme. Par des routes assez planes, elle gagnera Courpière où commenceront les choses sérieuses. L’ascension du col du Béal (10,2km à 5,6%) sera alors vite suivie par celles du col du Chansert (6,3km à 5,5%) et de la côte de Valcivières. À travers un paysage sauvage de roches volcaniques il n’y aura ainsi plus aucun répit pour rejoindre Ambert. »

7ᵉ étape : Bourg-en-Bresse → Chambéry (159,7 km)

Marion Rousse : « Depuis le superbe monastère de Brou, la course s’engagera sur des routes planes, aux confins de la Dombes et de la plaine de l’Ain. Les concurrentes frôleront la cascade de Glandieu avant d’être freinées, plus loin, par la côte de Saint-Franc. Puis, par Les Échelles et les gorges du Guiers Vif, elles iront chercher le col du Granier (8,9km à 5,4%). La plongée vers l’arrivée, jugée devant le Chambéry Savoie Stadium, s’annonce rapide et technique. »

8ᵉ étape : Chambéry → Saint-François Longchamp Col de la Madeleine (111,9 km)

Marion Rousse : « L’étape reine de cette édition 2025 n’offrira aucun répit. Elle s’attaquera d’emblée au massif des Bauges avec, dès la sortie de Chambéry, une première grosse difficulté, le col de Plainpalais (13,2 km à 6,3 %). Par celui du Frêne, moins éprouvant, la course rejoindra la Maurienne pour affronter le plus dur versant de la Madeleine. Ses 18,6 km d’une pente irrégulière (8,1 % de moyenne) et son revêtement rugueux permettront de creuser des écarts. »

9ᵉ étape : Praz-sur-Arly → Châtel (124,1 km)

Marion Rousse : « Cette conclusion « 100 % Haute-Savoie » semble propice à tenter un renversement de situation pour celles qui auraient des retards à combler. Les mouvements de course pourront s’engager dès la côte d’Arâches-la-Frasse (6,2 km à 7,1 %), puis dans Joux Plane (11,6 km à 8,5 %) bien sûr, ou encore dans le col du Corbier (5,9 km à 8,5 %). La montée vers l’arrivée, à Pré la Joux, se raidira en traversant Châtel, dans le casse-pattes de la route de la Bechigne. »

Les favorites du Tour de France Femmes 2025





Demi Vollering (FDJ-Suez) ★★★★★





Marlen Reusser (Movistar Team) ★★★★





Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ) ★★★★





Katarzyna Niewiadoma (CANYON//SRAM zondacrypto) ★★★





Anna van der Breggen (Team SD Worx – Protime) ★★









Sarah Gigante (AG Insurance – Soudal Team) ★★





Pauliena Rooijakkers (Fenix-Deceuninck) ★





Niamh Fisher-Black (Lidl – Trek) ★





Pauline Ferrand-Prévot (Team Visma | Lease a Bike) ★





Cédrine Kerbaol (EF Education-Oatly) ★