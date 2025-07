Marianne Vos (Visma | Lease a Bike) a remporté, ce samedi, la 1ʳᵉ étape du Tour de France Femmes. Malade, Marlen Reusser (Movistar Team) abandonne en fin de course, elle qui était l’une des favorites du classement général. Dans la troisième et dernière ascension de la côte de Cadoudal, Pauline Ferrand-Prévot (Visma | Lease a Bike) accélère et prend quelues longueurs d’avance. La Française bute dans la dernière ligne droite et c’est sa coéquipière Marianne Vos qui s’impose. Kimberley (Le Court) Pienaar (AG Insurance – Soudal Team) s’intercale entre les deux coureuses de la Visma | Lease a Bike. Vos décroche sa 258ᵉ victoire chez les professionnelles et s’empare du maillot jaune.

