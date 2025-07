Marlen Reusser (Movistar Team) a remporté, ce dimanche, la 1ʳᵉ étape du Tour d’Italie Féminin 2025. Au terme des 14,2 km de ce contre-la-montre inaugural autour de Bergame, la championne de Suisse de la discipline a réalisé le meilleur temps en 17:22″, à plus de 49 km/h de moyenne. Elle devance Lotte Kopecky (Team SD Worx – Protime), +12″, et Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ), +16″. Marlen Reusser poursuit son excellente saison 2025 et s’empare du premier maillot rose.

🆕 a new « Bern locomotive » / una nuova « locomotiva di Berna » ❓ 🇨🇭 Marlen Reusser FLYING in Bergamo in the inaugural time trial 🚀 🇨🇭 Marlen Reusser VOLA tra le strade di Bergamo nella crono inaugurale 🚀#GirodItaliaWomen #WonderfulWomen #WOW | @Movistar_Team pic.twitter.com/h3V5lc7hcJ — Giro d’Italia Women (@girowomen) July 6, 2025

Le classement de la 1ʳᵉ étape du Tour d’Italie Féminin 2025

Marlen Reusser Lotte Kopecky Elisa Longo Borghini

