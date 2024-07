Kimberley (Le Court) Pienaar (AG Insurance – Soudal Team) a remporté, ce dimanche, la 8ᵉ étape du Tour d’Italie féminin. Sortie à 40 kilomètres de l’arrivée de cette dernière étape en compagnie de Franziska Koch (Team dsm-firmenich PostNL) et de Ruth Edwards (Human Powered Health), la Mauricienne s’est imposée au sprint devant ses rivales. Derrière, dans le groupe des favorites, Lotte Kopecky (SD Worx – Protime) a tout tenté pour distancer Elisa Longo Borghini (Lidl-Trek), mais l’Italienne n’a pas lâché la roue de sa rivale. À 32 ans, elle remporte son premier Tour d’Italie, devant Lotte Kopecky et Neve Bradbury (Canyon//SRAM Racing).

