Annemiek van Vleuten (Movistar Team) a remporté, ce jeudi, la 7ème étape du Tour d’Italie Féminin. La Néerlandaise a attaqué à 1,5 km de l’arrivée et s’est imposée en solitaire au sommet de l’ascension finale du Santuario Madonna della Guardia (2,6 km à 7,2%). Elle devance Juliette Labous (Team DSM) et Gaia Realini (Lidl-Trek). Annemiek van Vleuten signe sa deuxième victoire en deux jours et conforte son maillot rose de leader devant Juliette Labous, qui remonte à la 2ème place du classement général à 3:56″ de van Vleuten.

Le classement de la 7ème étape du Tour d’Italie Féminin