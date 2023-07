La huitième étape du Giro féminin, longue de 125 kilomètres avec départ de Nuoro et arrivée à Sassari, a vu la victoire de Blanka Vas, une jeune Hongroise de 21 ans de l’équipe SD Worx.

La leader du classement général est toujours Annemiek Van Vleuten, la Néerlandaise de 40 ans, championne en titre de l’équipe Movistar. Elle mène actuellement le classement avec une avance de 3’56 » sur la Française Juliette Labous (Dsm) et de 4’23 » sur Gaia Realini (Lidl-Trek). Cette dernière a également porté le maillot blanc de meilleur jeune du Giro Donne. La neuvième et dernière étape, qui se terminera à Olbia, est prévue dimanche. Van Vleuten est à un pas de remporter le Giro féminin pour la quatrième fois.

Blanka Vas, vainqueur de l’étape, a déclaré : « C’est incroyable, je suis tellement heureux, c’est seulement ma deuxième victoire dans le World Tour et j’ai du mal à y croire. Ce matin, je savais que ce serait une étape pour moi, mais la gagner est quelque chose de complètement différent. C’était une bonne étape parce que toute la journée j’ai senti le soutien de l’équipe, ils me parlaient à la radio et me disaient de ne pas abandonner, dans le final, dans le sprint, ils étaient tous avec moi. La course sous la chaleur a été particulièrement difficile, dans la dernière demi-heure de la course j’avais une bouteille d’eau vide, mais ma coéquipière Femke Markus m’a apporté de l’eau qui était pratiquement indispensable, c’était vraiment un beau geste de sa part. »

Classement de l’étape :

1. Blanka Vas (Team SD Worx) – 3:00:41

2. Chloe Dygert (Canyon Sram) – même temps

3. Liane Lippert (Team Movistar) – même temps

Classement général :

1. Annemiek Van Vleuten (Team Movistar) – 21:06:52

2. Juliette Labous (Team DSM) – 3’56 » d’écart

3. Gaia Realini (Lidl Trek) – 4’23 » d’écart