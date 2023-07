Annemiek van Vleuten (Movistar Team) a remporté, ce samedi, la 2ème étape du Tour d’Italie Féminin. La championne du monde s’est isolée lors de la dernière ascension de la journée, le Passo Della Colla, à plus de 15 kilomètres de l’arrivée et s’est imposée en solitaire. Derrière, Cecilie Uttrup Ludwig (FDJ-SUEZ) a réglé le groupe des favorites au sprint, à 45″. Elle prend la deuxième place devant Juliette Labous (Team dsm-firmenich), 3ème. Après l’annulation de la première étape hier, Van Vleuten s’empare du premier maillot rose de ce Giro et signe la 100ème victoire de sa carrière.

