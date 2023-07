La neuvième et dernière étape du Giro Donne 2023 a été remportée par la jeune cycliste italienne Chiara Consonni de l’équipe UAE Team ADQ. Frustrée par de nombreux problèmes depuis le début de la compétition, elle a enfin réussi à s’imposer. La « cannibale » Marianne Vos de l’équipe Jumbo-Visma a terminé à la deuxième place, suivie d’Ally Wollaston de l’équipe AG Insurance – Soudal Quick-Step.

Une ultime étape animée

Cette dernière étape, destinée aux sprinteuses, a été marquée par de nombreuses attaques des coureuses tout au long des quarante derniers kilomètres. Les prétendantes au classement général et les puncheuses ont dicté le tempo de la course. Liane Lippert, fidèle lieutenant d’Annemiek van Vleuten sur le Giro, a tenté sa chance, tout comme Paula Patiño et Floortje Mackaij la veille.

Annemiek van Vleuten : une domination incontestée

Annemiek van Vleuten de l’équipe Movistar a brillé tout au long de cette semaine de compétition, remportant trois étapes et dominant de manière presque incontestable. Elle décroche ainsi sa quatrième victoire sur le Giro Donne, devenant un véritable pilier de la course rose. Cette victoire est la dernière de sa carrière, puisqu’elle prendra sa retraite à la fin de la saison. Elle se prépare désormais pour le Tour de France Femmes, où un duel épique avec Demi Vollering est attendu.

Juliette Labous : une performance remarquable

Juliette Labous de l’équipe Team DSM-Firmenich s’est distinguée en tant que meneuse et auteur d’une semaine pleine. Elle se classe deuxième au classement général, réalisant ainsi le meilleur résultat de sa carrière sur un Grand Tour. Elle est prête à jouer les trouble-fêtes dans quinze jours sur les routes françaises lors du Tour de France Femmes.

Classement général final du Tour d’Italie féminin

Marta Bastianelli dit adieu aux courses

Cette neuvième étape marque également la dernière course de Marta Bastianelli. Avec 44 victoires professionnelles à son actif, dont un titre de championne du monde en 2007, le Tour des Flandres 2019 et un maillot de championne d’Europe en 2018, l’Italienne a marqué sa génération. Chiara Consonni lui a d’ailleurs dédié sa victoire en déclarant : « Cette victoire représente beaucoup. J’ai passé 10 jours avec des sensations pas fantastiques. C’est surtout une victoire pour Marta (Bastianelli) pour sa dernière course ». Tous les regards se tournent désormais vers le Tour de France Femmes, qui débutera le 23 juillet prochain.