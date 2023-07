Antonia Niedermaier (Canyon//SRAM Racing) a remporté, ce mardi, la 5ème étape du Tour d’Italie Féminin. À plus de 80 kilomètres de l’arrivée, Van Vleuten accélère et seule Gaia Realini (Lidl-Trek) est capable de suivre la championne du monde. Finalement, on assiste à un regroupement général en bas de la descente. À 25 kilomètres de l’arrivée, la jeune allemande Antonia Niedermaier attaque et s’isole et tête de la course.

🇮🇹 #GiroDonne23: Elisa Longo Borghini (LTK) has moved over the last GPM, with @AvVleuten on her wheel, as they approach solo leader Niedermaier (CSR). 10km to go! pic.twitter.com/4AzcEDo55I — Movistar Team (@Movistar_Team) July 4, 2023

Dans la dernière difficulté, Longo Borghini (Lidl-Trek) et Van Vleuten accélèrent dans le groupe des favorites derrière. Mais dans la descente, l’Italienne chute violemment avant de repartir quelques minutes plus tard. Van Vleuten est, elle aussi, victime d’une chute, mais parvient à repartir rapidement. Dans le final, Van Vleuten ne parvient pas à boucher les 10 dernières secondes qui la séparent de la tête de course. À 20 ans, Antonia Niedermaier remporte cette étape reine du Tour d’Italie féminin devant Van Vleuten. La Néerlandaise conforte son maillot rose de leader et compté désormais 2:07″ sur sa nouvelle dauphine, Antonia Niedermaier.

Le classement de la 5ème étape du Tour d’Italie Féminin