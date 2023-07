Elisa Longo Borghini (Lidl-Trek) a remporté, ce lundi, la 4ème étape du Tour d’Italie Féminin. La championne d’Italie est sortie dans la dernière difficulté du jour en compagnie de Veronica Ewers (EF Education-TIBCO-SVB) et de leader de la course, Annemiek van Vleuten (Movistar Team). Quelques kilomètres plus loin, Longo Borghini s’impose au sprint devant Ewers et van Vleuten. Derrière, Lorena Wiebes (Team SD Worx) règle au sprint le groupe des favorites à 40″ du trio de tête. La championne du monde van Vleuten conserve la tête du classement général, 49″ devant Longo Borghini.

