Neve Bradbury (Canyon//SRAM Racing) a remporté, ce samedi, la 7ᵉ étape du Tour d’Italie féminin. Dans l’ascension finale du Blockhaus (16,3 km à 8%), sous de fortes chaleurs, l’Australienne a placé une attaque tranchante et décisive à 9 kilomètres de l’arrivée.

A strong move by young Australian from @WMNcycling , her second attack. This time the Maglia Rosa can’t follow 😲

Derrière, Elisa Longo Borghini (Lidl-Trek) a attaqué à plusieurs reprises pour distancer Lotte Kopecky (SD Worx – Protime), mais la championne du monde s’accroche à la roue du maillot rose. À 22 ans, Bardbury décroche la plus belle victoire de sa carrière au sommet du Blockhaus, devant Kopecky, qui a battu Longo Borghini au terme d’un sprint impressionnant. Au classement général, l’Italienne n’a plus qu’une seconde d’avance sur Kopecky avant la dernière étape ce dimanche.

🤯 300 METERS LONG UPHILL SPRINT 🤯

Red jersey @LotteKopecky launches her attack, but look at the tenacity, the grit of @ElisaLongoB 🤩

La Maglia Rossa Lotte Kopecky lancia l’attacco nel finale, ma la tenacia, la grinta di Longo Borghini sono pazzesche 🤩#GirodItaliaWomen pic.twitter.com/ZDSwy4Yc2Y

